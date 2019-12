Kamil Durczok odpowie za weksel. Będzie wniosek o areszt

Prokuratura Regionalna w Katowicach złoży wniosek o areszt Kamila D. - poinformowała rzecznik instytucji Agnieszka Wichary. Chodzi o dziennikarza Kamila Durczoka, który w trakcie przesłuchania miał przyznać się do sfałszowania weksla.

