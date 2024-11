Kamala Harris zrezygnowała z przemowy. Relacja ze sztabu w Waszyngtonie

- Tu miała być wielka feta w sztabie Kamali Harris na Uniwersytecie Howarda, ale jest wielkie sprzątanie. Ci wyborcy, którzy liczyli na fetę do białego rana, musieli odejść w poczuciu porażki. Te nastroje tutaj po godzinie 22 były zupełnie inne, ci wyborcy byli przekonali, że Kamala Harris miała gigantyczne szanse żeby zwyciężyć. Tak się jednak nie stało. Kamala Harris nie zdecydowała się wystąpić tutaj, chociaż jej wystąpienie było pierwotnie zaplanowane. W Stanach Zjednoczonych zwyciężył Donald Trump - mówił prosto z Waszyngtonu reporter WP Patryk Michalski. Jak podają amerykańskie media Donald Trump wygrał wyścig o fotel prezydenta USA. Widać to również po nastrojach, które panują wśród wyborców Kamali Harris. Reporter WP Patryk Michalski był w okolicach Uniwersytetu Howarda w Waszyngtonie, gdzie sztab Harris zaplanował jej przemówienie i świętowanie z wyborcami po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów. Gdy okazało się, że to Trump jest na wysokim prowadzeniu, sympatycy Harris powoli zaczęli opuszczać specjalnie wyznaczone miejsca, a wraz z nimi zawijały się stragany z gadżetami. Sama kandydatka na prezydenta zadecydowała, że nie wystąpi tej nocy przed swoimi wyborcami, co zdaniem Michalskiego tylko potęguje gorycz porażki wśród Demokratów.