Kamala Harris w Polsce. Wiemy, o co będzie zabiegać rząd

W środę późnym wieczorem wiceprezydent USA Kamala Harris wylądowała w Warszawie. W czasie swojej wizyty w Polsce ma rozmawiać m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Czego będą dotyczyć te rozmowy? - Będziemy omawiali bardzo szczegółowo kwestie zbrojeniowe, dotyczące wzmocnienia potencjału obronnego. To kwestia absolutnie zasadnicza. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO musi być jeszcze bardziej wzmocnione - mówił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w programie specjalnym WP. - Równie istotne jest to, by USA przekonywały naszych sojuszników w Europie, wywierały presję, by te sankcje (embargo na rosyjskie surowce energetyczne - red.) wprowadziła solidarnie cała Unia Europejska. To jedyny sposób, by odciąć Putina od pieniędzy, by uniemożliwić mu prowadzenie tej wojny - podkreślił Jabłoński. - Będziemy o tym rozmawiali, zachęcali, by Amerykanie byli tutaj bardziej zdecydowani - zdradził. Jabłoński skrytykował przy tym postawę Węgier, które jednoznacznie sprzeciwiły się sankcjom.