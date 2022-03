Kamala Harris w Polsce. Wiceprezydent USA spotka się z Andrzejem Dudą

- To był przełom. Prezydent Lech Kaczyński powiedział do mnie w 2008 r.: "Andrzej, wtedy gdy na naszej ziemi znajdą się amerykańscy żołnierze, wtedy cały świat będzie widział, że to nie jest rosyjska strefa wpływów". To jest właśnie prawdziwa przyjaźń, jak powiedziała pani prezydent: "Friend in need is a friend in did". Cieszę się, że Stany Zjednoczone decyzją pana prezydenta Joe Bidena przysłała kolejnych żołnierzy i zapowiada wzmocnienie obecności sił amerykańskich w naszym regionie. To jest rozumienie geopolityki i kwestii bezpieczeństwa. Przyjaźń polsko-amerykańska na przestrzeni mojej prezydentury jest silniejsza niż kiedykolwiek i obecność pani prezydent Kamali Harris i przedstawicieli administracji pana prezydenta Joe Bidena, są tego dowodem, jak również to, że często rozmawiam z panem prezydentem Joe Bidenem. Przyjaźń pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest być może silniejsza niż kiedykolwiek w historii - stwierdził.