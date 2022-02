Rozmowy Zełenski-Putin w Warszawie? Jest reakcja Pałacu Prezydenckiego

Prezydent broniącej się Ukrainy zapowiedział, że jest gotów w każdej chwili do rozmów z Władimirem Putinem, ale chciałby, aby takie spotkanie odbyło się na neutralnym gruncie, a w wśród takich miejsc wymienił Warszawę. - To są kwestie bardzo wstępne. Prezydent Andrzej Duda zrobi wszystko, aby doprowadzić do pokoju między Ukrainą a Rosją. Potrzeba jednak woli obu stron. Białoruś jest miejscem niedopuszczalnym, bo udostępniła swój teren rosyjskim wojskom - mówił Paweł Szrot w programie Wirtualnej Polski. Szef prezydenckiej kancelarii zaznaczył, że Polska jest gotowa na stworzenie przestrzeni do rozmów Rosja-Ukraina. Paweł Szrot ocenił też, że decyzje rządów Unii Europejskiej ws. sankcji wobec Rosji są dobre. Szef KPRP powiedział, że "Ukraina wygrała wielką bitwę o serca i umysły ludzi na całym świecie". - Putin może zająć Kijów czy Charków, ale nic już nie tego nie zmieni - legenda się narodziła. Legendy nie umierają - mówił współpracownik Andrzeja Dudy w rozmowie z Agnieszką Kopacz.