Kalinek błękitny pojawił się w Morzu Bałtyckim. "Największy krab, którego stwierdzono w Polsce".

Kalinek błękitny w Polsce

Jak informują administratorzy profilu Łowca Obcych, Kalinek błękitny "sieje spustoszenie w sieciach rybackich w Morzu Śródziemnym, lokalnie doprowadzając do sytuacji, w których ryby wcale się już nie łowią". Ze względu na znikomą ilość gatunków rodzimych, które mogłyby ograniczać jego ekspansję we wspomnianych wodach, stanowi zagrożenie dla fauny naturalnie występującej w Morzu Śródziemnym. W Polsce krab błękitny konkuruje z krabem brzegowym, znanym jako invasive green crab. "Co ciekawe, rodzimy krab brzegowy, znany jako invasive green crab, konkuruje z kalinkiem tam, gdzie ten występuje naturalnie (i odwrotnie). Mamy tutaj przykład inwazji gatunków inwazyjnych na gatunki inwazyjne".