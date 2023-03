Kalendarz alergika. Co pyli na wiosnę?

W marcu najwyższe stężenia osiągają pyłki olchy, topoli, leszczyny, cisu i wierzby. Okres pylenia u większości z wymienionych gatunków trwa co najmniej do kwietnia. Alergicy powinni uważać przede wszystkim w trakcie słonecznych, suchych i bezwietrznych dni - wówczas stężenie alergenów w powietrzu jest największe, przez co objawy alergii mogą nasilać się.