Kiedy kwitnie wierzba? Na drzewach widać pierwsze "kotki"

Najbardziej charakterystycznymi i najczęściej nazywanymi baziami są kwiatostany wierzby iwy. Gatunek ten kwitnie najwcześniej ze wszystkich wierzb, a jej gałęzie zdobią duże, puchate "kotki" o srebrzystej barwie. Niewielkie gałązki są chętnie wykorzystywane do tworzenia wiosennych bukietów oraz ozdób - zgodnie z polską tradycją to właśnie z nich tworzone są wielkanocne palmy. Bazie mogą utrzymywać się na drzewach nawet do końca kwietnia.