Kaczyński wraca wspomnieniami do Wiednia. "Siedziałem i patrzyłem"

Jednym z poruszonych przez prezesa PiS tematów - oprócz uderzenia w Donalda Tuska - była kwestia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). - Nie ma w Polsce takiego wielkiego lotniska. Nie można dolecieć bezpośrednio do Buenos Aires, Melbourne, Santiago de Chile. Takiego, z którego można dolecieć wszędzie. Ja kiedyś siedziałem sobie na lotnisku we Wiedniu - w końcu dużo mniejszy kraj niż Polska - Austria i patrzyłem na tablicę i stamtąd można było dolecieć wszędzie - mówił do zgromadzonych Kaczyński.