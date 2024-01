"Kaczyński TV" bez inwestora. Nawet w PiS nie wierzą w pomysł prezesa

Pieniądze to jednak niejedyny problem. Z ustaleń WP wynika, że PiS nie ma też chętnych osób do budowania nowej stacji. Jeszcze w grudniu władze PiS chciały, żeby w tej sprawie pomógł były prezes TVP Mateusz Matyszkowicz. Jednak notowania byłego prezesa TVP w PiS spadły, a on sam od nowego roku wycofał się w cień. Po tym jak dobrowolnie wpuścił do swojego gabinetu Tomasza Syguta wskazanego w grudniu na nowego prezesa TVP [obecnie dyrektor generalny TVP w likwidacji – red.], przez część polityków PiS jest nazywany "zdrajcą".