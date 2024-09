Kaczyński o sprawie rosyjskiego szpiega. "Bezczelne łgarstwo"

W PiS zawrzało

"Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaka ona jest' zwykł mawiać Donald Tusk. Wszystko wskazuje na to, że w myśl tego dialogu ruski agent wraca do Putina z kompletem informacji otrzymanych od bodnarowskiej prokuratury. Ta sprawa powinna doprowadzić do dymisji całego kierownictwa resortu sprawiedliwości. Rząd nie dość, że po raz kolejny się kompromituje, to dodatkowo rujnuje naszą reputację wśród sojuszników" - napisał były szef MON Mariusz Błaszczak.