Rosyjski szpieg zapoznał się z aktami. Politycy PiS domagają się dymisji

1 sierpnia w Ankarze doszło do największej od czasów zimnej wojny wymiany więźniów Rosji i krajów Zachodu. Operacja wymiany objęła 24 osoby odbywające kary więzienia w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi oraz dwoje dzieci. Wtedy Rubcow wrócił do Rosji.

"'Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaka ona jest' zwykł mawiać Donald Tusk. Wszystko wskazuje na to, że w myśl tego dialogu ruski agent wraca do Putina z kompletem informacji otrzymanych od bodnarowskiej prokuratury. Ta sprawa powinna doprowadzić do dymisji całego kierownictwa resortu sprawiedliwości. Rząd nie dość, że po raz kolejny się kompromituje, to dodatkowo rujnuje naszą reputację wśród sojuszników" - napisał były szef MON Mariusz Błaszczak.

"Jeżeli w reżimie Donalda Tuska rosyjski agent swobodnie może przeglądać akta śledztwa oraz gromadzić poufne i strategicznie ważne informacje o państwie polskim, to poziom bezpieczeństwa Polski sięgnął dna. Bodnarowcy w pocie czoła pracują nad upadkiem naszego autorytetu w oczach sojuszników z NATO. Donald Tusk wysłał swemu dawnemu rozmówcy z sopockiego molo drogocenny prezent. Czy dziś "dialog z Rosją, taką, jaką ona jest" to podawanie Moskwie na tacy wrażliwych danych i sekretów państwa polskiego?" - dodał.

"BODNAR DO DYMISJI Agent GRU Rubcov na kilka tygodni przed wymianą przeczytał całość zgromadzonych w jego sprawie materiałów. Rosja zna sekrety prac polskich służb, ale przede wszystkim NAZWISKA funkcjonariuszy rozpracowujących Rubcova. To narażenie zdrowia i życia ludzi, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo" - napisał poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta.

"Szpieg Putina, którego złapaliśmy, miał dzięki Bodnarowcom dostęp do akt własnej sprawy. Poznał m.in. nazwiska ludzi, którzy go rozpracowywali. Tak się dba o bezpieczeństwo agentów? Polek i Polaków? Nie, tak się dba o interesy Rosji" - napisał były premier Mateusz Morawiecki.

"To jest skandal. Bodnarowska prokuratura udostępniła rosyjskiemu szpiegowi (oficerowi GRU) całość materiału, jaki służby zgromadziły na potrzeby postępowania. W tym także materiały niejawne. Szpieg czytał to przez kilka tygodni, potem został wymieniony i z tą wiedzą (kto, co, jak) poleciał do Moskwy. Bodnar i jego prokuratura naraża wszystkich, którzy w tej operacji działali na rzecz Państwa Polskiego i naszego bezpieczeństwa. Dymisja, to najmniej co w tej sprawie powinno się wydarzyć" - napisał polityk PiS Marcin Przydacz.