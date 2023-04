"Kaczyński mógł nie wiedzieć". Były minister rolnictwa mówi o aferze ze zbożem

Artur Balazs, były minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, prezes fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej": Jeśli faktycznie udało się obu stronom porozumieć, to bardzo dobry sygnał. Co do tranzytu przez Polskę, uważam, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest jednak kaucja tranzytowa, zwalniana po wyjściu towaru poza obszar celny Unii Europejskiej. To byłoby najlepsze z punktu widzenia naszego kraju. To, co pozostanie, to problem konkurencji w portach, między zbożem, które my chcemy wywieźć, a zbożem ukraińskim, które będzie tam zmierzało. Mam nadzieję, że rząd wziął to pod uwagę, tak by porozumienie nie przeszkadzało w rozładowaniu naszych magazynów.