Kaczyński krytykuje unijny pakiet. "Wykonanie wyjątkowo wadliwe"

Kaczyński straszy "zielonym komunizmem"

W piśmie Kaczyński odniósł się także do sprawy pakietu klimatycznego, który niedawno przyjął Parlament Europejski. "Wbrew stanowisku naszych posłów, przegłosował bardzo ważne dyrektywy i rozporządzenia wchodzące w skład pakietu Fit for 55, mającego doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent do roku 2030" - przypomniał.