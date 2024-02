Zażartował z Nowackiej. Kpiące słowa prezesa PiS

Jarosław Kaczyński skrytykował pomysły resortu edukacji na zmiany w oświacie. Szczególnie odniósł się do kwestii braku zadań domowych dla uczniów. - Jeżeli ta pani minister chce w Polsce ograniczać naukę, bo do tego się sprowadza, to co głosi - nie wiem, czy świadomie, bo co do poziomu jej rozeznania mam wątpliwości - ale na pewno straszliwie Polsce, polskim dzieciom, polskim rodzinom i polskiej przyszłości szkodzi - stwierdził polityk.