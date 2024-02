Kaczyński broni Orlenu i Obajtka. Mówi o "oszalałym ataku"

Jarosław Kaczyński podczas swojego przemówienia w Płocku podkreślał, jak ważne to miasto dla polskiej gospodarki. Wspomniał, że w Płocku rozwijają się gałęzie różnych przedsiębiorstw. - Łączy się to wszystko w jednej firmie i to wszystko łączy się w jednych rękach. Pana prezesa Daniela Obajtka. Jeszcze kilka dni temu prezes Orlenu - mówił prezes PiS.