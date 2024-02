Na spotkaniu z Kaczyńskim pojawił się Wąsik. Ludzie zaczęli skandować

- Ułaskawienie jest przydatną pozostałością monarchii, ale potrzebną pozostałością, bo czasem jest potrzebne. Doszło do aresztowania, do zastosowania w stosunku do Mariusza Kamińskiego tortury, czyli dożywiania przez nos. Zrobiono to przez czystą złośliwość - dodał Kaczyński, odnosząc się do skazania i aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.