"Jest pewien pomysł". Kaczyński zaapelował do tłumu

- Oni siedzą za to, że walczyli z korupcją na wysokich szczeblach społecznych. Ci, którzy dzisiaj rządzą, tego nie akceptują. Ta sfera, tych tzw. elit, ma być wolna od wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw, ma robić, co chce, w tym kraść, jak chce. Z tym właśnie walczyli (Kamiński i Wąsik - przyp. red.). I muszą być na wolności. Przyjdzie czas, że będą mogli znów robić to, co robili przez lata - stwierdził Kaczyński.