Już tego nie ukryją. Narastają problemy w rosyjskim wojsku [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 447. dzień rosyjskiej inwazji. Resort obrony w Moskwie potwierdził śmierć dwóch rosyjskich pułkowników, którzy zginęli podczas starć o Bachmut. Rosyjska redakcja BBC wskazuje, że może to świadczyć o ogromnych problemach w szeregach rosyjskiego dowództwa wojskowego.Od lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Kremla na Ukrainę, armia najeźdźcy straciła co najmniej czterech generałów i 57 pułkowników - potwierdziły BBC i niezależny rosyjski serwis Mediazona. "Dowódca brygady w żadnym wypadku nie powinien osobiście kierować wojskami na froncie. Jego miejsce jest na stanowisku dowodzenia, skąd przy pomocy środków łączności nadzoruje obronę lub operację ofensywną" - argumentuje BBC, zauważając, że niżsi rangą oficerowie nie są w stanie poradzić sobie na froncie.