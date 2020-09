Julia Przyłębska w rozmowie z "Die Welt": "Polska nie ma konfliktów"

- Dlaczego w Europie zaufanie do Polski tak bardzo spadło? - to pytanie otwierające wywiad z Julią Przyłębską , który ukazał się w "Die Welt". Prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedziała, że "nie słyszała żadnych merytorycznych zarzutów dotyczących funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości". Kontekstem była decyzja holenderskiego sądu, który zdecydował zatrzymać ekstradycję jednego z polskich więźniów, z obawy o uczciwy przebieg procesu.

Przyłębska odpierała te zarzuty, mówiąc, że w Polsce panuje trójpodział władzy, a jeśli coś go zakłóca, to tzw. aktywizm sędziowski. Dodała, że "zgodnie z traktatami europejskimi organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich". Innymi słowy - Unii nie powinno zajmować choćby powołanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego .

Przyłębska uważa, że "Polska nie ma z nikim konfliktu", a jeśli w Europie słychać nieprzychylne opinie na temat polskiej reformy sądownictwa, to dlatego, że "komuś zależy na tym, aby pokazać Polskę w złym świetle". Prezes TK jest także krytyczna wobec Very Jourovej . Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ma wkrótce zaprezentować raport na temat praworządności w UE.

Dla Przyłębskiej byłby on nawet ciekawy, gdyby nie to, że Jourova już zapowiada, że będzie on dotyczył Polski i Węgier, a co za tym idzie "sporządzony jest pod określoną tezę".