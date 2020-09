Reakcja na wywiad Georgette Mosbacher dla WP. Patryk Jaki: coś pomiędzy bezczelnością a niewiedzą

- W mojej ocenie to jest taka forma szantażu, że jeżeli "nie zaakceptujecie tego, o czym my mówimy, to być może będą dla was złe decyzje inwestycyjne" - komentował rozmowę w TVN24 Patryk Jaki. Europoseł PiS mówił, że Georgette Mosbacher nie miała zbyt dużej wiedzy o faktach z Polski. - Pytana o konkrety, nie potrafiła podać. Poza "strefami od LGBT", które nie istnieją - próbował przekonać polityk.