Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Poseł PiS zastąpi Adama Bodnara? Nieoficjalne informacje

Wróblewski: ożywić agendę konserwatywną

Bartłomiej Wróblewski do PiS-u wstąpił w 2013 roku, dwa lata wcześniej z ramienia tej partii kandydował do Senatu.

- Od początku ważne były dla mnie dwie motywacje. Po pierwsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy naszej chrześcijańskiej i narodowej tradycji, po drugie to, co Jarosław Kaczyński określił jako niezgodę na sytuację, że w Polsce jedni mogą wszystko, a drugim nie pozwala się na nic albo na bardzo niewiele - tłumaczył w rozmowie z publicystą WP Marcinem Makowskim swój akces do PiS potencjalny kandydat tej partii na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Senat pokrzyżuje plany PiS?

Kandydatów na RPO zgłasza marszałek Sejmu - z wnioskiem mogą wystąpić grupy posłów nie mniejsze niż 35 osób - a wybiera ich Sejm. Wybór Sejmu musi zatwierdzić Senat, który ma na to 30 dni. Ponieważ w Senacie układ sił jest odwrotny niż w Sejmie (większość ma PO, Lewica i PSL), może się zdarzyć, że kandydatura forsowana przez PiS zostanie odrzucona. Wówczas posłowie mają obowiązek przedstawić kolejnego kandydata, a do czasu jego wyboru funkcję RPO będzie pełnił dotychczasowy rzecznik, czyli… Adam Bodnar. Przed obozem władzy zatem ciężki bój.

Atutem Bartłomieja Wróblewskiego jest to, że cenią go nawet politycy opozycji - za koncyliacyjność, szacunek do rywali, wyważony język i kompetencje. I to daje mu szanse przynajmniej na rozmowy z politycznymi konkurentami o jego ewentualnej kandydaturze.