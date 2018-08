Julia Przyłębska: koszuli z napisem "Konstytucja" na krzyżach to naruszenie moich uczuć

Od niemal miesiąca trwa akcja zawieszania na pomnikach koszulek z napisem "Konstytucja". Pojawiły się one też w czasie demonstracji w Warszawie, gdzie zawieszono je na krzyżach. – Koszulki z napisem "Konstytucja" na krzyżach są naruszeniem moich uczuć religijnych – powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.



- To jest moje prywatne zdanie – zaznaczyła w TVP Info Julia Przyłębska . – Nieważne, co jest napisane na tych koszulkach. Po prostu krzyż nie jest miejscem do zawieszania czegokolwiek. Krzyż jest symbolem religijnym – dodała.

Julia Przyłębska mówiła jeszcze w TVP Info, że protesty przeciw zmianom w sądownictwie wynikają ze strachu przed zmianą. Prezes TK odniosła się też do udziału sędziów w manifestacjach. Według niej jest to wystąpienie polityczne, których sędziowie powinni unikać. Julia Przyłębska odniosła się też do możliwości wykluczenia KRS z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. - W sensie prawnym, merytorycznym, instytucjonalnym, nie będzie to nic oznaczać, bo jest to dobrowolna organizacja – oceniła. Dodała też, że nie ma w niej rad ze wszystkich państw europejskich i "nie należy przykładać do tego aż takiej uwagi".