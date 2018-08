Pomnik Obrońców Poczty Gdańskiej w koszulce "Konstytucja". Solidarność: to zbezczeszczenie

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność jest oburzona zostawieniem "płachty" z napisem "Konstytucja" na pomniku Obrońców Poczty Gdańskiej. "To akt zniewagi, wręcz oplucia miejsca upamiętniającego heroizm polskiego pocztowca" - czytamy w oświadczeniu.

Sprawa dotyczy ubrania pomników w Gdańsku w koszulki z napisem "Konstytucja" . W nocy z 9 na 10 sierpnia przyozdobione zostały m.in. Neptun, pomnik Jana Sobieskiego, pomnik Powiew Wolności, pomnik Świętopełka i pomnik Obrońców Poczty Gdańskiej. To akcja KOD, w którą zaangażował się też prezydent Gdańska Paweł Adamowicz czy żona Lecha Wałęsy Danuta .

Do sprawy odniosło się Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, które w oświadczeniu pisze o "zbezczeszczeniu". "Umieszczenie płachty z napisem Konstytucja jest obraźliwe i nie do przyjęcia. Napis umieszczony w tym miejscu jest aktem zniewagi, wręcz oplucia miejsca upamiętniającego heroizm polskiego państwowca broniącego swej umiłowanej Ojczyzny" - czytamy w oświadczeniu.

"Pomnik Obrońców Poczty Gdańskiej to symbol miejsca uświęconego krwią bohaterów, które zasługuje na najwyższy szacunek. Akt zbezczeszczenia znieważa tych, którzy oddali życie broniąc honoru państwa polskiego i obraża pracowników Poczty Polskiej. To antypolski akt i stanowczo go potępiamy. Oczekujemy potępiania takich czynów, ich inspiratorów oraz przeproszenia pracowników Poczty Polskiej przez gdański KOD" - brzmi stanowisko prezydium KM NSZZ Solidarność.