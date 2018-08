Danuta Wałęsa też walczy o "konstytucję". Pozuje do zdjęcia swojej córce

Żona Lecha Wałęsy niechętnie wypowiada się na tematy związane z polityką. Tym razem postanowiła się przełamać. Chociaż z jej ust nie padło ani jedno słowo, wiele powiedziało zdjęcie, do którego zapozowała.

Była pierwsza dama zawsze twierdziła, że polityka to nie jej bajka. - Z chwilą, gdy Lecha wypuszczono z internowania, to odsunęłam się zupełnie od polityki, bo uważam, że polityka jest obrzydliwa, brudna, chamska, najgorsze epitety powiedziałabym pod jej adresem. Szczególnie teraz, bo to, co mamy aktualnie w Polsce, postawa dziś rządzących, to jest już kompletne dno - twierdziła w grudniu 2017 r. rozmowie z "Deutsche Welle".