Prawnuczka Sienkiewicza "broni Konstytucji". Zawiesiła na pomniku pisarza koszulkę

Na kielecki pomnik Henryka Sienkiewicza założono koszulkę z napisem "Konstytucja". Wnuczka pisarza, Anna Dziewanowska, jest przekonana, że pisarza "bolałoby" to, co się dzieje z Polską na arenie międzynarodowej.

– Nie wiem, czy opowiadałby się za którąś z opcji politycznych, bo choć sympatyzował z Narodową Demokracją, to politycznie był bardzo powściągliwy, natomiast starałby się pokazywać Polskę w jak najlepszym świetle – mówiła w środę Anna Dziewanowska, mając na myśli swojego dziadka.

Prawnuczka Henryka Sienkiewicza w środę wieczorem nałożyła na kielecki pomnik pisarza koszulkę z napisem "Konstytucja". - Dlaczego zdecydowałam się na taką akcję? Bo obecne realia polityczne w naszym kraju są takie, że osłabia się pozycję Polski w Europie i na świecie. Ponieważ mój pradziadek był wielkim patriotą i żył sprawami Polski, która dla niego była najważniejsza, to teraz bardzo bolałoby go to, że jej rolę na arenie międzynarodowej się umniejsza – tłumaczyła.