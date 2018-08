Awantura w TVP Info. Poseł Nowoczesnej w koszulce z napisem "Konstytucja"

Działacze KOD w całym kraju zakładają na pomniki koszulki i banery z napisem "Konstytucja". Takie samo hasło miał na koszulce poseł Nowoczesnej Piotr Misiło, gość Adriana Klarenbacha w programie "Minęła 20". Pod koniec programu doszło z tego powodu do ostrej wymiany zdań.

Piotr Misiło przyszedł do studia TVP w koszulce z napisem "Konstytucja" (TVP Info/screen)

Koszulką z napisem "Konstytucja", w której wziął udział w programie, poseł Nowoczesnej pochwalił się na swoim profilu na Twitterze jeszcze przed rozpoczęciem programu.

Dyskusja dotyczyła zbliżających się wyborów samorządowych. Prowadzący zdawał się nie widzieć koszulki posła Nowoczesnej. Jednak pod koniec programu, gdy dyskusja między uczestnikami programu zaczęła się robić gorąca, a poseł Misiło zarzucił europosłowi PiS Zbigniewowi Kuźmiukowi, że zachowuje się nie fair, Klarenbach zapytał: "A czy jest fair siedzieć w t-shircie z napisem 'konstytucja' i straszyć piętnowaniem ludzi, którzy zgłosili się do Sądu Najwyższego?". - Panie pośle, za to jest paragraf, piętnowanie ludzi, poseł RP takie rzeczy robi? - powiedział prowadzący Adrian Klarenbach.

- Ustawa o SN jest niekonstytucyjna. Nie ma cienia wątpliwości - próbował tłumaczyć się Misiło. Poseł Nowoczesnej mówił też o "upartyjnieniu" TK i KRS.

- Panie pośle, proszę się nie gniewać, ale to co pan uprawia, to jest tania demagogia i politykierstwo - przerwał mu Klarenbach i mówił, że poseł "nie ma prawa namawiać do napiętnowania". Nie dopuścił już posła Nowoczesnej do głosu . W tle widzowie mogli jednak usłyszeć Misiłę, który mówił, że "TVP kłamie i manipuluje programem".

Misiło: przyjdzie wam codziennie rano spoglądać w lustro

Pod koniec lipca Stowarzyszenie Sędziów "Themis" zaapelowało do sędziów, by kandydowali na wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym. „Nazwiska osób aspirujących do Sądu Najwyższego w warunkach stanowionego obecnie ustawowego bezprawia, staną się synonimem służalczości wobec systemu niszczącego system prawa i odbierającego po kawałku wolność obywatelom” - napisali przedstawiciele "Themis" w oświadczeniu.

Tydzień temu, nawiązując do tego oświadczenia poseł Nowoczesnej wezwał trzech kandydatów do SN z województwa zachodniopomorskiego, by wycofali swoje kandydatury. Na tym jednak apelu nie zakończył. - Zwracam się też do wszystkich mieszkańców województwa: piętnujmy takie osoby. Rozumiem, że jest pokusa szybkiego awansu, który w normalnych okolicznościach mógłby się nie zdarzyć. Ale proszę: wycofajcie swoje kandydatury. Nie startujcie do Sądu Najwyższego. Jest jeszcze czas. PiS kiedyś upadnie. Przyjdzie wam codziennie rano spoglądać w lustro i widzieć twarze, które pomogły PiS-owi zniszczyć trójpodział władzy i niezależność sądownictwa w Polsce - stwierdził poseł Nowoczesnej.