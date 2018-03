Jugendamt nie odbierze zbyt szybko polskiego dziecka? "Przełomowe ustalenia"

Polskie rodziny zastępcze, sieć Domów Polskich oraz polsko-niemiecka grupa robocza - to pomysły, które uzyskały akceptację polskich i niemieckich ekspertów. Dzięki nim Jugendamt będzie musiał przestrzegać dodatkowych reguł, gdy uzna, że polskiej rodzinie należy odebrać dziecko.

- To bardzo ważne, by w sytuacjach rozdzielenia z rodzicami, co samo w sobie stanowi dramatyczne przeżycie, przestrzegano tożsamości, kultury, religii i języka dziecka - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.