Jowity nie ma od 6 lipca. Szef wypowiedział jej umowę o pracę

- Właśnie przysłał rozwiązanie umowy o pracę. Byliśmy u prawnika i dowiedzieliśmy się, że mógł tak zrobić. Ale co, jeśli ona się odnajdzie, będzie miała problemy ze zdrowiem i przez to rozwiązanie umowy nie będzie miała ubezpieczenia? My przecież nie możemy iść za nią do sądu pracy - martwi się Małgorzata Zielińska, teściowa zaginionej.