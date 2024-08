Przyjeżdżają pod dom zaginionej Jowity Zielińskiej. Sąsiadka wzywa policję

- Mógłby ją podwieźć ktoś, ale nigdy nie wsiadłaby do obcego dobrowolnie. Wolała iść pieszo, czy zadzwonić po nas. Zawsze dzwoniła, jak miała przyjechać późniejszym autobusem. Różne myśli przychodzą mi do głowy, ale ja Jowitę poznałam i wiem, że gdyby miała jakieś plany, to by zadzwoniła i powiedziała. Taki typ człowieka. Ona się z nikim nie przyjaźniła, jedynie w pracy miała koleżanki. Z pracy zawsze wstępowała do Adasia na cmentarz, a później przyjeżdżała do domu - powiedziała.