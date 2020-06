WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze oprac. Radosław Opas 1 godzinę temu Jolanta Kwaśniewska popiera Rafała Trzaskowskiego. "Potrafi porywać tłumy" Na kogo w nadchodzących wyborach prezydenckich zagłosuje Jolanta Kwaśniewska? - Zdecydowanie będę głosowała na pana Rafała Trzaskowskiego.... Rozwiń Tak słucham tych fani Nazwijmy to … Rozwiń Transkrypcja: Tak słucham tych fani Nazwijmy to zachwytów nad Rafałem trzaskowskim to się zastanawiam czy są kłótnie w rodzinie bo Aleksander Kwaśniewski mówi że będzie głosował na Biedronia A z tego co wnioskuje pani raczej bliżej Rafała trzaskowskiego tak zdecydowanie będę głosowała na pana Rafała trzaskowskiego obserwuje jego drogę polityczną już od jakiegoś dłuższego czasu podoba mi się jako wyrazisty polityk który potrafi porwać tłumy ogromnie Podobało mi się jego ostatnie wystąpienie w Poznaniu Cieszy mnie stara się tak schłodzić troszeczkę studzić emocje które Rzeczywiście są w tej chwili na bardzo bardzo wysokim poziomie Jestem głęboko przekonana że przy jego obecnej drodze w tej drodze którą którą przeszedł jest odpowiednią osobą przygotowaną dopełnienia tego najwyższego urzędu a Aleksander Kwaśniewski nie przekonuje Jolanty żeby jednak poparła kandydata lewice wie Wie pan to jest tak że w naszym domu Jesteśmy małżeństwem partnerskim ale każdy z nas drogą przez całe życie która dla niego była najbardziej sensowna to jest dokładnie to co co podpowiada mi serce to to co czuję i ja przyznaję bardzo lubię Biedronia podoba mi się pan kosiniak-kamysz podobają mi się niektóre wystąpienie Pana Pana hołowni ale będę głosowała na Rafała czas Chciałabym żeby ten mój jeden głos mógł podnieść jego rankingi Już pierwszej w pierwszej turze