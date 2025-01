Johnson zwrócił się do Putina. "Nie ma już imperium Władimirze, ty...."

Polityk udzielił wywiadu estońskiemu dziennikarzowi. W trakcie rozmowy Johnson powiedział, że "to, co robi Putin, jest archaiczne i barbarzyńskie i musi zrozumieć, że Estonia, Łotwa, Litwa – żaden z tych krajów nie jest już częścią imperium rosyjskiego, to samo dotyczy Ukrainy".