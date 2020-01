Joanna Senyszyn: Nie chcę trafić na stół operacyjny

Posłanka Lewicy Joanna Senyszyn ma poważne problemy ze zdrowiem. Po najbliższym posiedzeniu Sejmu znów trafi pod opiekę lekarzy. W rozmowie z dziennikarzami zdradza, że bardzo nie chce kolejnych operacji, bo wiele " ich już w życiu przeszła".

Joanna Senyszyn w grudniu trafiła do szpitala. Za pomocą mediów społecznościowych poinformowała, że "coś strzeliło jej w kręgosłupie". Potem przyznała, że jej problem z plecami narasta od pewnego czasu. - A jeszcze teraz, jak posiedziałam w Sejmie na ostatnich głosowaniach, to było 12 godzin, dzień po dniu, to coś mi się w nim przytrafiło. Ale nie wiadomo jeszcze co. I na razie nikt nie wie co z nim jest - mówiła.