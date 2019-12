Joanna Senyszyn ma problemy z kręgosłupem. "Nikt nie wie, co z nim jest"

Posłanka Lewicy Joanna Senyszyn trafiła do szpitala. Polityk tłumaczy, że choć jej problem z kręgosłupem narasta od pewnego czasu, nie wydarzyło się nic, co wymaga natychmiastowej interwencji. Liczy na to, że jeszcze w poniedziałek wróci do domu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Joanna Senyszyn chce spędzić święta z bliskimi (East News, Fot: Wojciech Strozyk)

- Nawet dziś odwiedzą mnie przyjaciele, bo tradycyjnie, co roku robimy wigilię Wigilii, żeby te święta były dłuższe - powiedziała w rozmowie z "Faktem" Joanna Senyszyn.

Posłanka Lewicy trafiła do szpitala. Za pomocą mediów społecznościowych poinformowała, że "coś strzeliło jej w kręgosłupie". Potem przyznała, że jej problem z plecami narasta od pewnego czasu. - A jeszcze teraz, jak posiedziałam w Sejmie na ostatnich głosowaniach, to było 12 godzin, dzień po dniu, to coś mi się w nim przytrafiło. Ale nie wiadomo jeszcze co. I na razie nikt nie wie co z nim jest - stwierdziła.

Polityk trafiła do szpitala wojewódzkiego w Gdańsku. - Na Boże Narodzenie chyba mnie wypuszczą, za kilka godzin mam konsultację neurologa. Jednak nie mam żadnego złamania ani innego uszkodzenia, które wymagałoby natychmiastowej interwencji - podkreśliła w rozmowie z tabloidem.

Joanna Senyszyn w styczniu 2018 r. przewróciła się i złamała kość łonową, krzyżową, miednicę oraz udo. Od tego czasu przeszła 3 operacje.

Zobacz też: Donald Tusk mówi o atakach. "Nie ronię łez nad moim losem"

Źródło: fakt.pl