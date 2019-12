Lekceważące słowa Joanny Senyszyn o krzyżu. Andrzej Szejna: przepraszam

Wiceprzewodniczący SLD Andrzej Szejna przeprosił za słowa Joanny Senyszyn. Posłanka uznała, że krzyż to "zbite deski", za pomocą których katolicy "oznaczają teren". - Nie pozwolę na obrażanie uczuć religijnych - podkreślił polityk.

Podobne zdanie w tej kwestii ma Joanna Senyszyn. Chce, by w związku ze sprawą podjęto interwencję u marszałka Sejmu. - W krzyżu chodzi o poświęcenie dla ludzkości. Sprowadzanie tego do oznaczania swojego terenu, jak to robią katolicy za pomocą zbitych desek, to bardzo duże uproszczenie - stwierdziła w rozmowie z Polsat News.