Joanna Schmidt dystansuje się od partii Nowackiej. "To plotki wyssane z palca"

Posłanka, która zawiesiła swoje członkostwo w Nowoczesnej, oznajmiła, że negocjuje warunki powrotu z zarządem partii. Podkreśliła również, że pogłoski na temat jej przejścia do ugrupowania tworzonego przez Barbarę Nowacką są nieprawdziwe.

Joanna Schmidt twierdzi, że warunkiem jej powrotu do Nowoczesnej była możliwość złożenia poselskiego projektu ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne. Posłanka podkreśla, że w obecnej sytuacji projekt ma szczególne znaczenie.

Posłanka odniosła się również do sławetnego głosowania nad ustawą "Ratujmy Kobiety". Jak twierdzi, liderom opozycji "zabrakło wówczas politycznego wyczucia". Mimo to zaznaczyła, że ufa Katarzynie Lubnauer i Kamili Gasiuk-Pihowicz, które "mają pomysł jak poprowadzić Nowoczesną do wyborów". Schmidt liczy jednak, że Nowoczesna i PO wystawią w wyborach samorządowych wspólną listę.