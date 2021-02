Joanna Lichocka złożyła akt oskarżenia. Chodzi o plakaty z jej "słynnym gestem"

Joanna Lichocka złożyła prywatny akt oskarżenia przeciwko autorom kampanii billboardowej: Bartoszowi Kramkowi i Marcinowi Mycielskiemu. To oni są organizatorami akcji w sieci, która zbierała pieniądze na publikacje plakatów z wizerunkiem posłanki i słynnym gestem. Opis sugerował, że jest on skierowany do osób chorych na nowotwory.

Plakaty z wizerunkiem Joanny Lichockiej i jej słynnym gestem Źródło: East News , Fot: Piotr Molecki