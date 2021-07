Joanna Lichocka o Unii Europejskiej. "Nie przetrwa"

Trybunał Konstytucyjny decyduje ws. unijnego prawa

Opinia Lichockiej wygłoszona została w dniu, w którym Trybunał Konstytucyjny debatował nad tym, czy Polska jest zobowiązana do przestrzegania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dokładnym zadaniem TK jest "ocena zgodności z Konstytucją RP przepisów Traktatu o UE oraz Traktatu o funkcjonowaniu UE w zakresie zobowiązania państwa członkowskiego przez TSUE do wykonania środków tymczasowych w sprawach dotyczących ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej". Wniosek do TK złożył w tej sprawie primer Mateusz Morawiecki.