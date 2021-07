Starcie Przyłębskiej z Bodnarem. Tak wyglądało przerwane posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek szefa rządu pojawił się po marcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, według którego polskie sądy mogą pominąć przepisy uniemożliwiające kontrolę powoływania sędziów. W czerwcu Komisja Europejska w liście do polskiego rządu apelowała o to, by wniosek premiera został wycofany z Trybunału Konstytucyjnego. W piśmie stwierdzono, że ”wydaje się on podważać podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej, w szczególności zasadę, iż prawo Unii jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego, a orzeczenia TSUE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych i innych organów państwowych państw członkowskich”. Polski rząd nie uwzględnił apelu Komisji Europejskiej.