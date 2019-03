Joanna Lichocka o groźbach kar za rządy PiS: to komiczne

Oni są komiczni w tej agresji i próbie szczucia na tych Polaków, którzy ich nie popierają - tak posłanka PiS Joanna Lichocka skomentowała ostrzeżenie lidera PO o rozliczeniu karnym rządów partii Jarosława Kaczyńskiego.

- To komiczne i śmieszne - stwierdziła Lichocka pytana w TVP1 o słowa Grzegorza Schetyny z weekendowej konwencji, w których ostrzegał polityków Zjednoczonej Prawicy przed prawnymi konsekwencjami ich działań.

- Mówca nawet nie dostrzegał swojej śmieszności. Oni nie mają nic innego do zaproponowania tylko te groźby - komentowała posłanka PiS na antenie telewizji publicznej.

Lichocka stwierdziła, że śmieszą ją także zarzuty opozycji o "wielkiej ewakuacji", czyli kilkunastu ministrach rządu PiS na listach do Parlamentu Europejskiego. - To by oznaczało, że Donald Tusk pierwszy się ewakuował. - mówiła.