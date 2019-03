"A jednak był trotyl". Antoni Macierewicz i Magdalena Merta komentują rewelacje "Sieci"

- Chciałabym wierzyć, że mój mąż zginął, a nie, że ktoś go zwyczajnie zabił. Najważniejsze, żebyśmy poznali prawdę - mówi Magdalena Merta. Wdowa po Tomaszu Mercie, który zginął w Smoleńsku i Antoni Macierewicz odnieśli się do doniesień "Sieci", który podał, że na wraku Tu-154M znaleziono trotyl.

Zapowiedź okładkowego tematu "Sieci" pojawiła się w niedzielę. Doniesienia skomentowali już Antoni Macierewicz i Magdalena Merta. Były szef MON, przewodniczący podkomisji smoleńskiej w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" podkreślił, że z powodu upływu czasu "badania są bardzo trudne". Zwrócił uwagę, że "ślady mogą być coraz mniej widoczne i możliwe do zweryfikowania". - Dlatego bezsporne stwierdzenie nawet nikłych śladów materiałów wybuchowych ma kluczowe znaczenie - ocenił.

"Chciałabym wierzyć, że mojego męża nikt nie zabił"

Z dziennikiem rozmawiała też Magdalena Merta, wdowa po Tomaszu Mercie, który zginął w Smoleńsku. Jak stwierdziła, "zespół Jerzego Millera bał się tego słowa i zamienił 'wybuch' na 'strefę pożaru'". Jednocześnie zwróciła uwagę, że nie wystarczy mieć pewność, że doszło do wybuchu. - Jest jeszcze długa droga do udowodnienia komuś, że było to jego celowe działanie - zauważa.