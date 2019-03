Kaczyński zdradził, że są nowe ustalenia ws. tragedii w Smoleńsku

- Uważam, że on idzie po niesłychanie trudnej drodze. To nie jest normalne wyjaśnianie katastrofy lotniczej - powiedział o Antonim Macierewiczu prezes PiS. Jarosław Kaczyński powiedział, że podkomisja smoleńska ma "nowe ustalenia" ws. katastrofy w Smoleńsku.

I dodał, że nadal "ma zaufanie" do jej przewodniczącego Antoniego Macierewicza. - Uważam, że on idzie po niesłychanie trudnej drodze. To nie jest normalne wyjaśnianie katastrofy lotniczej. Pan redaktor i nasi słuchacze doskonale wiedzą, jak to się normalnie dzieje. Przecież były takie katastrofy na nieodległych terenach. Jednak to wszytko wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast tu mamy do czynienia ze stanem zupełnie szczególnym - stwierdził.