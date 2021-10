"Człowieku, czy ty mi dasz coś powiedzieć?". Ostre spięcie polityków w telewizji

"Nic wam to nie da"

Artur Dziambor długo czekał, by wypowiedzieć się w temacie relacji polsko-białoruskich, ale gdy już doszedł do głosu stwierdził, że powodem ataków Łukaszenki na Polskę jest zaangażowanie prawie wszystkich ugrupowań parlamentarnych - oprócz Konfederacji - we wspieranie białoruskiej opozycji. Na te słowa prowadzący program Konrad Piasecki zapytał ze zdziwieniem: "czy to coś złego?"