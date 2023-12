"Jestem przeciwnikiem grubej kreski". Petru chce ukarania Glapińskiego

- Jeżeli ktoś jest niewinny, to nie wywiesza baneru przed domem "jestem niewinny". Jeśli taki baner wywiesza, to jest coś na rzeczy. Powiem tak, jestem przeciwnikiem "grubej kreski". Uważam, że w przypadku osób w PiS, które popełniały przestępstwa albo łamały prawo nie może być grubej kreski. Bo teraz pojawiają się głosy "odpuśćcie, zostawcie, przecież są ważniejsze rzeczy, musicie się wszyscy pogodzicie, ważne jest skończenie wojny polsko-polskiej". Ważne jest. Ale to nie znaczy, że mamy zapomnieć o tym, że kiedy ktoś ewidentnie złamał prawo, to nie może być z tego tytułu kary. Musi być - przekonywał.