Jest zgoda w Unii. Będą nowe sankcje na Rosję

"Jest porozumienie. Ambasadorowie przy Unii Europejskiej właśnie uzgodnili, co do zasady, 13. pakiet sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Pakiet ten jest jednym z najszerszych zatwierdzonych przez UE. Zostanie on poddany procedurze pisemnej i formalnie zatwierdzony 24 lutego" - czytamy w komunikacie prezydencji.