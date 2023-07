"Jest podejrzany". Eksperci oceniają prezent dla o. Rydzyka

Zdaniem profesora zdjęcia wskazują, że to może być oryginał, jednak kupiony na zachodnim rynku. - Może to być środkowoeuropejski miecz z X lub XI w. w relatywnie bardzo dobrym stanie zachowania. Według mnie miecz został zakupiony na rynku zachodnioeuropejskim, ewentualnie od polskiego pośrednika pozyskującego antyki na Zachodzie. Tam bowiem miecze wczesnośredniowieczne należą do standardowej oferty antykwariatów i domów aukcyjnych wyspecjalizowanych w broni - ocenia.