Jest odpowiedź ws. ECS. RMF FM: nie przyjmą ministerialnej propozycji zwiększenia dotacji

Przełom ws. Europejskiego Centrum Solidarności. Jak informuje RMF FM, pełniąca funkcję Prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i pomorski marszałek Mieczysław Struk wysłali pismo do Ministerstwa Kultury. Wszystko wskazuje na to, że nie przyjmą ministerialnej propozycji zwiększenia dotacji.

W związku z ograniczeniem funduszy na działalność Centrum, Patrycja Krzymińska, która była inicjatorką zbiórki do wirtualnej puszki Pawła Adamowicza, zorganizowała zrzutkę na ECS. 4 lutego jej bilans wynosił ponad 5,8 mln zł.

W reakcji na decyzję ws. dotacji "Solidarność" wycofała się z ECS. "Europejskie Centrum Solidarności to upolityczniona instytucja, która zamiast łączyć, dzieli. Do odwołania zawieszamy naszych przedstawicieli w pracach Rady i Rady Historycznej tej instytucji" - napisał Piotr Duda , przewodniczący Komisji Krajowej.

Teraz pojawiła się informacja, że władze Gdańska i województwa pomorskiego podjęły decyzje ws. ECS. Jak podaje RMF FM, Aleksandra Dulkiewicz, pełniącą funkcję i pomorski marszałek Mieczysław Struk oświadczyli w piśmie do MKiDN, że nie przyjmą ministerialnej propozycji zwiększenia dotacji. Dokument w tej sprawie został wysłany 12 lutego.

- Nie możemy dopuścić do tego, by Europejskie Centrum Solidarności podzieliło los Muzeum II Wojny Światowej. Najbardziej zależy mi na tym, by ECS nadal było miejscem pamięci o historii pokojowej rewolucji solidarności, ale przede wszystkim przekładania solidarności na język współczesności i wyzwań dzisiejszego świata - komentuje propozycję Aleksandra Dulkiewicz, cytowana przez portal trojmiasto.pl.