Jest najnowszy alert RCB. Ważna informacja dla 14 województw

Ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązywać będą od godz. 19 w piątek do godz. 10 w sobotę. Możliwa jest zmiana stopnia ostrzeżenia na wyższy lub przedłużenie czasu jego obowiązywania. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm, lokalnie około 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru początkowo do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h, później do 70 km/h. Głównie przed północą możliwy grad.