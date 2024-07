Jest najnowsza prognoza. Ogłosili najwyższy stopień alertu

Temperatura maksymalna będzie oscylować od 22 st. C, 24 st. C na zachodzie, około 27 st. C w centrum, do 32 st. C, 35 st. C na wschodzie i południowym wschodzie; nad samym morzem od 19 st. C do 22 st. C. Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, przeważnie południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.