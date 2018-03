Jest decyzja ws. Jacka Kurskiego. Nikt nie chce go zastąpić

Jacek Kurski nie jest wcale świetnie oceniany w PiS. Ma jednak być prezesem telewizji publicznej na kolejną dwuletnią kadencję. Jest jeden podstawowy powód.

Objęcie sterów rządu przez Mateusza Morawieckiego miało być końcem Jacka Kurskiego w TVP. Obecny premier dawał wówczas do zrozumienia, że telewizja publiczna mu nie odpowiada. Kurski jednak został i okazuje się, że zostanie jeszcze dłużej.

- Wydaje mi się, że spełniłem wszystkie obietnice, które złożyłem, czyli przywrócenie prestiżu telewizji publicznej oraz odbudowy jej siły. Telewizja zaczęła produkować własnymi siłami, zamawiać na rynku to, co jest ciekawego do zamówienia i jest lojalna i skuteczna w przekazywaniu misji kulturowej i tożsamościowej – powiedział portalowi wirtualnemedia.pl.